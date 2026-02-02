China ejecuta otros cuatro acusados de liderar centros de estafas en Birmania

China ejecutó a cuatro sospechosos de liderar centros de estafa en Birmania, informó el lunes una corte china, en el segundo anuncio de este tipo en menos de una semana.

Esos centros, donde estafadores atraen a usuarios de internet con ofertas de relaciones románticas o inversiones en criptomonedas, han florecido últimamente en el sudeste asiático.

Inicialmente se dirigían sobre todo a chinos, pero los grupos criminales detrás de los centros se han extendido a múltiples idiomas para apropiarse de miles de millones de dólares de víctimas en todo el mundo.

Utilizan a miles de trabajadores extranjeros, algunos de ellos víctimas de tráfico, para efectuar sus estafas.

China ha intensificado los últimos años su cooperación con gobiernos regionales, y miles de personas han sido repatriadas para enfrentar juicios en el opaco sistema judicial chino.

La semana pasada, una corte en la ciudad oriental china de Wenzhou anunció que había ejecutado a 11 personas vinculadas con operaciones de estafa del "grupo criminal familia Ming".

Los últimos cuatro ejecutados estarían vinculados con "el grupo criminal familia Bai", indicó en un comunicado la Corte Popular Intermedia de Shenzhen.

Se les acusó de fraude, homicidio intencional, lesiones intencionales, secuestro, extorsión y prostitución forzada, entre otros.

Según el tribunal, el grupo administraba centros de fraude en la región de Kokang, en el norte de Birmania, y sus acciones causaron la muerte de seis chinos y lesiones en "muchos" otros.

Los cuatro condenados que fueron ejecutados habían sido sentenciados a muerte en noviembre.