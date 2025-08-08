China: El G7 y la UE acusan a Hong Kong de ampliar la "represión" con órdenes de arresto contra activistas exiliados

MADRID, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -

Los países del G7, junto a la Unión Europea y otros gobiernos aliados, han acusado a las autoridades de Hong Kong de aspirar a una "represión transnacional" al dictar en julio órdenes de arresto contra 19 activistas exiliados, algunos de ellos afincados en los Estados que han suscrito este viernes este llamamiento conjunto.

Las autoridades hongkonesas acusan a estos activistas opositores de intentar "subvertir el poder estatal" pero, para los firmantes del comunicado, se les persigue únicamente "por ejercer su libertad de expresión", algo que ya habían expresado varios gobiernos a título individual.

En este sentido, han advertido de que seguirán trabajando para garantizar la seguridad y la soberanía nacionales y para "defender a los individuos del alcance de gobiernos que intentan silenciarlos, acosarlos, dañarlos o coaccionarlos".

Por ello, han instado a denunciar cualquier tipo de "actividad sospecha" o incidentes que puedan implicar intimidaciones o presiones sobre los activistas perseguidos en Hong Kong, un territorio bajo soberanía china que ha endurecido en estos últimos años sus leyes contra la disidencia en línea con la doctrina de Pekín.