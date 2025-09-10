China: El Parlamento de Hong Kong rechaza la ley sobre el reconocimiento de los matrimonios igualitarios

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Parlamento de Hong Kong ha rechazado este miércoles un proyecto de ley que permitía reconocer a las parejas del mismo sexo que contraigan matrimonio en el exterior a pesar de que estas uniones no son legales en la región administrativa especial china. En el que ha sido el primer veto impuesto por los diputados a un proyecto de ley presentado durante esta legislatura, 71 de ellos han votado en contra, mientras que solo 14 han votado a favor de que estos matrimonios sean reconocidos. El jefe de la oficina para Asuntos del Continente, Erick Tsang, ha indicado en declaraciones a la prensa que las autoridades hongkonesas "respetan la medida adoptada por el Parlamento". En caso de haber sido aprobada, la medida, que incluye un mecanismo de registro, habría garantizado una serie de derechos a estas parejas del mismo sexo, como los relacionados con los permisos laborales en caso de enfermedad o fallecimiento. No obstante, esta decisión supone un duro golpe para la comunidad LGTBIQ.

Los diputados contrarios a la medida han explicado que su aprobación habría supuesto el reconocimiento 'de facto' del matrimonio igualitario, algo que podría haber repercutido en los valores de las familias hongkonesas.