China: El Partido Comunista de China expulsa a nueve altos cargos del Ejército acusados de corrupción

MADRID, 17 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Partido Comunista de China ha expulsado este viernes a nueve altos cargos del Ejército, entre ellos el subdirector de la Comisión Militar Central (CMC), He Weidong, por presuntos actos de corrupción, una medida disciplinaria que se enmarca en las purgas impulsadas desde el año 2023 por parte del presidente, Xi Jinping.

El portavoz del Ministerio de Defensa, Zhang Xiaogang, ha indicado en un comunicado que la medida también afecta al antiguo jefe del Departamento de Trabajo Político de la CMC, Miao Hua, al exvicepresidente del departamento, He Hongjun y el antiguo vicepresidente del mando de operaciones conjunto del CMC, entre otros.

Estas medidas han sido adoptadas después de que la CMC aprobara la realización de una serie de investigaciones contra algunos de sus miembros y antiguos miembros por parte de la Comisión de Disciplina e Inspección, un organismo interno.

Esta pesquisa halló indicios de que estos nueve altos cargos habían cometido varias violaciones de la normativa del partido y eran sospechosas de varios delitos, algunos de "naturaleza grave y con un gran impacto" sobre la sociedad china.

Así, el portavoz ha asegurado que las Fuerzas Armadas se encuentran ahora "más limpias, más consolidadas, más cohesionadas y con una mayor capacidad de combate" tras estas expulsiones.

"Esto muestra la gran resolución de la CMC a la hora de llevar esta campaña anticorrupción hasta el final", ha apuntado.