China: El presidente de China recibe a Guterres en los prolegómenos de la cumbre de la OCS en Tianjin

MADRID, 30 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de China, Xi Jinping, ha recibido al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en la apertura de la cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghái (OCS) que comenzará este domingo en la ciudad china de Tianjin.

Líderes mundiales como el presidente de Rusia, Vladimir Putin, o los primeros ministros de India y Pakistán, Narendra Modi y Shehbaz Sharif, se sumarán a jefes de Estado y de Gobierno de Bielorrusia, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, además de países observadores como Turquía, Irak, Indonesia, Malasia y Vietnam.

En su primera reunión, Xi y Guterres han discutido todos los aspectos de cooperación entre China y Naciones Unidas desde una perspectiva "multilateralista" y con la vista puesta en "una reforma de las instituciones internacionales y la arquitectura financiera global", según un comunicado de la oficina del secretario general de la ONU.

El secretario general y el presidente chino también han comentado la puesta en práctica del llamado Pacto para el Futuro acordado a finales del año pasado para el desarrollo sostenible, así como la evolución de la inteligencia artificial, el clima, y "desarrollos globales y regionales".