China: el socio indispensable de la Venezuela de Maduro

China era el mayor comprador de petróleo venezolano y pilar económico del gobierno del derrocado presidente Nicolás Maduro, pero ahora que Estados Unidos ha prometido hacerse cargo de la industria petrolera del país sudamericano, el futuro de Pekín con Caracas es incierto.

A continuación una serie de preguntas claves y respuestas sobre esa relación:

- ¿Cuánto petróleo compraba China? -

China importó alrededor de 400.000 barriles diarios de petróleo venezolano el año pasado, según datos recopilados por la firma de información comercial Kpler.

Esa cifra representó más de la mitad de todo el crudo exportado desde el país, según los cálculos.

Gran parte del petróleo venezolano destinado a China se transfiere de un barco a otro en aguas cercanas a Malasia o a través de terceros países, como una forma de ocultar el producto sujeto a estrictas sanciones de Estados Unidos.

Las exportaciones fueron un salvavidas crucial para el gobierno de Maduro y mantuvieron a flote el aparato estatal frente a la creciente presión de Washington y el latente malestar interno.

- ¿Cómo se utiliza ese petróleo? -

El crudo venezolano es pesado y "agrio", con un alto contenido de azufre que requiere un procesamiento intensivo.

En China, ese trabajo lo realizan principalmente pequeñas refinerías independientes concentradas cerca de la costa oriental del país, conocidas como "teteras".

A diferencia de las gigantes estatales, las "teteras" independientes son empresas aguerridas y orientadas al lucro que, en conjunto, son las principales compradoras de petróleo barato y sancionado, como el de Venezuela o Irán.

Además de ser una fuente de energía, el petróleo venezolano también se utiliza para fabricar asfalto para pavimentar carreteras y betún para impermeabilizar techos de edificios.

- ¿Qué ganaba Pekín con esta relación? -

China depende de importaciones de diversos proveedores estratégicos para su propia seguridad energética. Venezuela representaba solo una pequeña parte de esa ecuación.

Fue la fuente de aproximadamente entre el cuatro y el cinco por ciento de las importaciones de crudo de China el año pasado, según estimaciones.

Muchos cargamentos de petróleo se utilizaron para pagar la cuantiosa inversión de Pekín en proyectos de desarrollo venezolanos durante las últimas décadas.

Caracas aún debe alrededor de US$ 10.000 millones por préstamos chinos que ascendían a US$ 60.000 millones en 2023, según el Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia.

China alberga "la esperanza de que América Latina, incluida Venezuela, sea un nodo importante para su Iniciativa de la Franja y la Ruta", dijo a la AFP Dan Wang, director para China del Eurasia Group, en referencia a la emblemática apuesta de inversión exterior del presidente Xi Jinping.

Pekín busca "unir al Sur Global", señaló Wang, y destacó que se han hecho "avances importantes" con "algunos países amigos" en la región, entre ellos Venezuela.

- ¿Puede China seguir comprando petróleo venezolano? -

Es probable que la intervención militar de Washington corte los flujos de petróleo en el corto plazo.

Pero poco después de derrocar a Maduro, Trump dijo que las empresas estadounidenses eventualmente venderán "grandes cantidades" de crudo venezolano a compradores globales -incluidos a "muchos (...) de quienes lo están usando ahora"- una vez se reconstruya la ruinosa industria local.

Mientras tanto, China podrían comprar petróleo fácilmente a otros proveedores.

Las importaciones chinas de petróleo desde Rusia y Arabia Saudita superaron con creces a las de Venezuela el año pasado.

Sin embargo, Venezuela tiene las mayores reservas probadas del mundo, con 303.200 millones de barriles, según la OPEP.

Eso la sitúa por delante de Arabia Saudita e Irán. A largo plazo, Wang prevé que China seguirá comprando petróleo venezolano. Trump "quiere un acuerdo", afirmó.