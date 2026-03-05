China eleva el presupuesto militar de 2026 un 7% en su apuesta por la modernización

Por Greg Torode y Ben Blanchard

HONG KONG/TAIPÉI, 5 mar (Reuters) -

China aumentará el gasto en defensa en un 7% en 2026, anunció el jueves, la tasa más baja ‌en cinco años, pero superior a ‌los ⁠objetivos de crecimiento económico general y al resto de Asia en un momento de creciente tensión regional, incluida la situación en Taiwán.

Analistas de seguridad y los agregados militares regionales siguen de cerca el presupuesto ​de China, ⁠que se ⁠apresura a modernizar su ejército para 2035, al tiempo que intensifica sus despliegues en Asia oriental y purga a los ​altos mandos para combatir la corrupción.

China mejorará su preparación para el combate y acelerará el desarrollo de "capacidades de combate ‌avanzadas", dijo el primer ministro, Li Qiang, en la apertura de la ​sesión anual del Parlamento, en la que reveló una más ​amplia, de entre el 4,5% y el 5%.

"Todas estas medidas reforzarán nuestra capacidad estratégica para salvaguardar la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de China", dijo Li en su informe de trabajo, quien añadió que el presidente Xi Jinping ostenta la máxima responsabilidad de mando.

La cifra del 7%, que sigue a tres años de aumentos anuales del 7,2% y es la más baja desde ​el 6,8% de 2021, forma parte de una campaña de gasto en la que el ejército chino ha desarrollado nuevos misiles, barcos, submarinos y métodos de vigilancia avanzados.

James Char, ⁠de la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam de Singapur, dijo que e

l aumento de este año demostró que Pekín se mantenía fiel a un ‌principio que defiende desde hace tiempo: equilibrar el crecimiento económico con los objetivos de defensa nacional.

"Básicamente, el presupuesto del Ejército Popular de Liberación ha crecido a un ritmo bastante constante en porcentaje del PIB, (...) aproximadamente la tasa de crecimiento del PIB más la inflación", añadió Char, experto en defensa china.

Esto se produce en medio de la purga de altos mandos militares más sonada en décadas, con los dos generales de mayor rango envueltos en investigaciones disciplinarias.

Zhang Youxia, un veterano aliado militar de Xi, fue sometido a ‌investigación en enero, mientras que otro, He Weidong, fue expulsado en octubre del año pasado.

La purga deja solo a dos ⁠de los siete miembros habituales de la Comisión Militar Central Suprema, el propio Xi como presidente y un vicepresidente ‌recién ascendido, Zhang Shengmin.

La campaña contra la corrupción demostró que "Pekín vigilará más de cerca el gasto ⁠militar", dijo Wen-Ti Sung, analista de seguridad con sede en Taiwán, aunque estaba claro ⁠que todos los niveles del Gobierno se estaban volviendo más austeros.

El Gobierno sigue comprometido con el "liderazgo absoluto del Partido Comunista sobre las fuerzas armadas", añadió Li.

"Guiados por el principio de garantizar la lealtad política en el ejército, seguiremos mejorando la conducta política militar y dando grandes pasos hacia los objetivos centenarios del Ejército Popular de Liberación"

.

Algunos analistas regionales creen que el aniversario ‌de la fundación, que se celebra el año que ​viene, traerá consigo un aumento de los ejercicios militares y los despliegues alrededor de Taiwán, la isla gobernada democráticamente que Pekín considera su territorio. (Información de Greg Torode y Ben Blanchard; información adicional de la redacción de Pekín, Laurie Chen y Lewis Jackson en Pekín, Farah Master en Hong Kong y Tim Kelly y ‌Kaori Kaneko en Tokio; edición de Christopher Cushing, Michael Perry y Clarence Fernandez; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)