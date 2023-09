En esta imagen, distribuida por el Ministerio de Exteriores de la República Popular de China, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi (derecha), se reúne con el viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, en Beijing, el 4 de septiembre de 2023. (Ministerio de Exteriores de la República Popular de China vía AP)

Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China