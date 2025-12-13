China emitirá bonos especiales del Tesoro a muy largo plazo en 2026 para apoyar el crecimiento

Pekín, 13 dic (Reuters) - China aplicará una política fiscal más proactiva en 2026, que incluirá la emisión de bonos especiales del Tesoro a muy largo plazo para impulsar el crecimiento económico, anunció el sábado el Ministerio de Finanzas.

El ministerio dijo que utilizaría los fondos de bonos del Estado para respaldar grandes proyectos de estrategia nacional, así como actualizaciones de equipos a gran escala y programas de mercado de bienes de consumo.

También se comprometió a utilizar las bonificaciones de intereses en los préstamos a hogares y empresas para ayudar a estimular el consumo, según un resumen de una reunión celebrada tras la Conferencia Central de Trabajo Económico de esta semana.

Los funcionarios se esforzarán por reducir los riesgos de endeudamiento de las administraciones locales y prohibirán estrictamente la acumulación ilegal de deudas ocultas, añadió. (Reporte de Ethan Wang y Liz Lee. Editado en Español por Manuel Farías)