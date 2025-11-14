China empezará a negociar futuros de platino y paladio el 27 de noviembre

PEKÍN, 14 nov (Reuters) - La bolsa china de Cantón anunció el viernes que empezará a negociar contratos de futuros sobre el platino y el paladio, que se utilizan en automóviles y productos químicos, a partir del 27 de noviembre.

La bolsa empezará a negociar los correspondientes contratos de opciones para los dos metales preciosos a partir del 28 de noviembre, según dos declaraciones separadas.

La semana pasada, el organismo regulador de valores de China anunció que había aprobado el registro de futuros y opciones de platino y paladio en la bolsa de Cantón.

China representa casi el 30% del consumo mundial de platino y el 20% del de paladio, señalaron analistas del correduría CITIC Futures en una nota la semana pasada.

Los precios de ambos metales se han disparado en lo que va de año, impulsados por la restricción de la oferta.

La bolsa de Cantón, que se centra principalmente en productos cruciales para la transición ecológica, también ha lanzado derivados industriales de silicio, carbonato de litio y polisilicio desde su creación en 2021. (Reporte de Amy Lv, Xiuhao Chen y Lewis Jackson; Editado en español por Javier Leira)