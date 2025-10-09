China endurece el control de las exportaciones de tierras raras

BEIJING, 9 oct (Reuters) - China endureció el jueves sus controles a la exportación de tierras raras, ampliando las restricciones a la tecnología de procesamiento, prohibiendo la cooperación exterior no autorizada y explicando su intención de limitar las exportaciones a usuarios extranjeros de defensa y semiconductores.

El anuncio del Ministerio de Comercio aclara y amplía los amplios controles anunciados en abril, que provocaron una escasez masiva en todo el mundo antes de que una serie de acuerdos con Europa y Estados Unidos reanudaran los envíos.

Los controles son una importante moneda de cambio para China en sus conversaciones comerciales con Estados Unidos, y el endurecimiento se produce semanas antes de una reunión cara a cara entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur.

"Desde una perspectiva geoestratégica, esto ayuda a aumentar la influencia de Pekín antes de la esperada cumbre Trump-Xi en Corea a finales de este mes", según Tim Zhang, fundador de Edge Research en Singapur.

China produce más del 90% de las tierras raras e imanes de tierras raras procesados del mundo. Este grupo de 17 elementos son materiales vitales en productos que van desde vehículos eléctricos a motores de aviación y radares militares.

Las restricciones a la exportación de tecnología para fabricar imanes de tierras raras se ampliarán a más tipos de imanes. Además, China limitará ahora también algunos componentes y conjuntos que contienen imanes restringidos.

China es el líder mundial en tecnología de tierras raras y los equipos utilizados para reciclarlas ahora también requerirán una licencia de exportación, sumándose así a la larga lista de tecnologías de procesamiento ya restringidas.

El anuncio también aclara por primera vez algunos de los objetivos de las restricciones chinas. Según el Ministerio, no se concederán licencias a los usuarios extranjeros del sector de defensa, mientras que las solicitudes relacionadas con semiconductores avanzados solo se aprobarán caso por caso.

Samsung Electronics no quiso hacer comentarios, mientras que los fabricantes de chips TSMC y SK Hynix no respondieron inmediatamente a las preguntas.

Los envíos de tierras raras de China han crecido de forma constante en los últimos meses a medida que Pekín concedía más licencias de exportación, aunque algunos usuarios siguen quejándose de que les cuesta conseguirlas.

En un guiño a las preocupaciones sobre el acceso, el Ministerio de Comercio dijo que el alcance de los artículos en su última ronda de restricciones era limitado y "se adoptarán diversas medidas de facilitación de licencias".

Las nuevas normas también prohíben a las empresas chinas trabajar con empresas extranjeras en tierras raras sin permiso del ministerio.

Los fabricantes de ultramar que utilicen componentes o maquinaria chinos también deberán solicitar licencias para exportar artículos controlados, según el ministerio. (Información de Lewis Jackson en Pekín; edición de Christian Schmollinger y Kate Mayberry; edición en español de Paula Villalba)