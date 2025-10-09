China endurece los controles a la exportación de tierras raras antes de la reunión entre Trump y Xi

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Comercio de China ha anunciado este jueves medidas que amplían el control de Pekín sobre la exportación de tierras raras y de las tecnologías relacionadas alegando razones de seguridad nacional, apenas unas semanas antes de la reunión que mantendrán a final de mes en Corea del Sur el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping.

De este modo, ampliando las restricciones adoptadas el pasado mes de abril, ha informado de que los operadores de exportación designados en el extranjero deberán obtener una licencia de exportación de artículos de doble uso emitida por el Ministerio de Comercio de China antes de proceder a la venta de los artículos afectados a países y regiones fuera de China.

El Ministerio ha advertido también de que, en principio, "no se aprobarán las solicitudes de exportación a usuarios militares extranjeros", ni a importadores y usuarios finales incluidos en la lista de control de exportaciones y la lista de vigilancia (incluidas sus filiales, sucursales y otras filiales en las que posean una participación del 50% o más).

Asimismo, no se aprobarán las solicitudes de exportación de productos que se utilicen o puedan utilizarse para el diseño, desarrollo, producción y uso de armas de destrucción masiva; fines terroristas; uso militar o aumento del potencial militar; mientras que se aprobarán "caso por caso" las solicitudes de exportación con fines de I+D, y la producción de chips lógicos de 14 nanómetros o menos o chips de memoria de 256 capas o más, así como equipos de producción, equipos de prueba y materiales para la fabricación de los semiconductores y el desarrollo de IA con posibles aplicaciones militares.

Un portavoz del Ministerio de Comercio de China ha defendido que la imposición de controles a la exportación de tierras raras es una práctica internacional común, añadiendo que, tras la implementación en abril de restricciones a la exportación por parte de organizaciones e individuos chinos, "algunas organizaciones e individuos extranjeros han procesado, directa o indirectamente, artículos de tierras raras controlados originarios de China" transfiriéndolos a organizaciones e individuos relevantes para su uso directo o indirecto en áreas sensibles como operaciones militares.

"Esto ha causado daños significativos o amenazas potenciales a la seguridad e intereses nacionales de China, ha afectado negativamente a la paz y la estabilidad internacionales y ha socavado los esfuerzos internacionales de no proliferación", ha asegurado.

Por lo tanto, el funcionario ha afirmado que la decisión de Pekín de implementar controles sobre ciertos artículos extranjeros relacionados con las tierras raras busca "salvaguardar mejor la seguridad e intereses nacionales" y cumplir con las obligaciones internacionales, incluida la no proliferación.

No obstante, ha subrayado que el alcance de los artículos controlados es limitado, añadiendo que se implementarán diversas medidas para facilitar la obtención de licencias para los artículos que cumplan con las regulaciones pertinentes; mientras que las exportaciones para ayuda humanitaria, como atención médica de emergencia, emergencias de salud pública y ayuda en caso de desastres naturales, estarán exentas de los requisitos de licencia. Asimismo, China se muestra dispuesta a fortalecer la comunicación y la cooperación con todas las partes a través de mecanismos de diálogo multilaterales y bilaterales sobre control de las exportaciones para promover el comercio conforme a las normas y salvaguardar la seguridad y la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro globales. La decisión de Pekín de endurecer los controles a la exportación de tierras raras, un elemento clave en las negociaciones comerciales entre China y EEUU, se anuncia apenas unas semanas antes del encuentro que se espera mantendrán personalmente en Corea del Sur los presidentes de ambos países durante la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre.