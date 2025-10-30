China enviará al espacio a su astronauta más joven y cuatro ratones

El equipo de la próxima misión tripulada a la estación espacial Tiangong incluirá al astronauta más joven en una misión espacial china, así como cuatro ratones, anunciaron el jueves las autoridades.

La misión Shenzhou-21 deberá despegar el viernes a las 22:44 (15:44 GMT) del Centro de Lanzamiento Satelital de Jiuquan, en el noroeste de China, anunció Zhang Jingbo, portavoz de la Agencia Espacial Tripulada de China (AETEC).

La estación espacial Tiangong, tripulada por equipos de tres astronautas que son rotados cada seis meses, es la joya de la corona del programa espacial con el cual China busca alcanzar a Estados Unidos y Rusia.

El nuevo equipo estará encabezado por el veterano piloto espacial Zhang Lu, quien participó dos años atrás en la misión Shenzhou-15.

Lo acompañarán el especialista de carga Zhang Hongzhang y el ingeniero de vuelo Wu Fei, ambos en su primer vuelo espacial.

Wu, quien recientemente cumplió 32 años, se convertirá en el astronauta chino más joven en emprender una misión espacial, indicaron las autoridades.

Irán también cuatro ratones, dos machos y dos hembras, con los cuales se efectuarán los primeros experimentos chinos con roedores en órbita, indicó Zhang.

Pekín aspira a enviar una misión tripulada a la Luna para 2030, y pretende construir una base en la superficie lunar.

La AETEC afirmó el jueves que mantiene esa meta en firme y delineó una serie de "próximas pruebas cruciales" que realiza como preparación.

reb/tc/mas/atm