China espera promover un comercio equilibrado con Portugal, según el primer ministro

China espera promover el desarrollo equilibrado del comercio bilateral con Portugal, dijo el primer ministro chino, Li Qiang, durante una reunión con el primer ministro portugués, Luís Montenegro, en Pekín el martes, según la cadena nacional china CCTV.

Li dijo que su país espera que Portugal anime a la Unión Europea a adoptar políticas positivas hacia China.

China está dispuesta a importar más productos agrícolas de Portugal y avanzar en la cooperación en campos como la economía digital y verde, añadió.