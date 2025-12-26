China espera que la producción industrial haya crecido un 5,9% en 2025

BEIJING, 26 dic (Reuters) - El Ministerio de Industria chino espera que la producción de las grandes empresas industriales aumente un 5,9% en 2025 con respecto a 2024, según informó el viernes la cadena estatal CCTV.

Esta cifra supondría un ligero repunte respecto al crecimiento del 5,8% de 2024, pero estaría por debajo del ritmo del 6% de los once primeros meses de 2025, según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística.

La producción industrial, que abarca las empresas industriales con ingresos anuales de al menos 20 millones de yuanes (US$2,85 millones), registró un crecimiento del 4,8% en noviembre, la subida interanual mensual más débil desde agosto de 2024.

El debilitamiento del crecimiento económico ha llevado a algunos analistas a reclamar nuevos esfuerzos gubernamentales para apuntalar la demanda interna y hacer frente a la prolongada crisis inmobiliaria, y para que el gigante manufacturero reduzca su dependencia de las exportaciones.

Los responsables políticos chinos han reconocido la necesidad de equilibrar la oferta y la demanda, y han prometido medidas fiscales para impulsar el consumo y la inversión el próximo año.

