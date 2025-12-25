China espera que las empresas busquen soluciones legales y equilibradas al acuerdo sobre TikTok

PEKÍN, 25 dic (Reuters) -

El Gobierno chino desea que las empresas lleguen a soluciones que cumplan las leyes y normativas chinas y equilibren los intereses de todas las partes, dijo el jueves una portavoz del Ministerio de Comercio al ser preguntada por el traspaso de las operaciones de TikTok en Estados Unidos. ByteDance, el propietario chino de TikTok, firmó la semana pasada acuerdos vinculantes para ceder el control de las operaciones estadounidenses de la aplicación de vídeos cortos a un grupo de inversores, entre ellos Oracle, en un gran paso para evitar una prohibición estadounidense y poner fin a años de incertidumbre.

"Se espera que la parte estadounidense trabaje con China en la misma dirección, cumpla seriamente sus compromisos correspondientes y proporcione un entorno empresarial justo, abierto, transparente y no discriminatorio para el funcionamiento continuo y estable de las empresas chinas en Estados Unidos", dijo la portavoz He Yongqian en una rueda de prensa. (Información de la redacción de Pekín; edición de Saad Sayeed; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)