China espera que Países Bajos actúe para resolver la crisis de Nexperia

SHANGHÁI, 8 de noviembre (Reuters) - El Gobierno chino dijo el sábado que está a la espera de acciones concretas por parte de los Países Bajos para resolver una disputa sobre el fabricante de chips Nexperia, que ha provocado escasez de chips de la empresa y amenazado la producción de automóviles.

El Ministerio de Comercio chino dijo que había accedido a la petición neerlandesa de enviar representantes a Pekín para mantener conversaciones sobre Nexperia, con sede en Países Bajos pero propiedad de la firma china Wingtech.

"Estamos llevando a cabo conversaciones constructivas (con China) y daremos los pasos constructivos apropiados nosotros mismos cuando sea necesario", dijo un portavoz del Ministerio de Asuntos Económicos de los Países Bajos en respuesta el sábado.

"En este momento no podemos hablar del contenido de las conversaciones en curso".

Los Países Bajos intervinieron Nexperia, un importante fabricante de chips básicos utilizados en los sistemas eléctricos de los automóviles, el 30 de septiembre, diciendo que tenía que hacerlo para evitar que la empresa trasladara la producción de Europa a China. Pekín respondió bloqueando la exportación de los productos acabados de la empresa el 4 de octubre, lo que provocó escasez.

China ha empezado a ofrecer a los fabricantes de automóviles exenciones a las restricciones a la exportación caso por caso, tras un acuerdo con Estados Unidos. (Reporte de Andrew Silver y Toby Sterling, Editado en Español por Manuel Farías)