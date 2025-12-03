China está alcanzando "cadencia correcta" para completar compras de soja prometidas a EE. UU.: Bessent

NUEVA YORK, 3 dic (Reuters) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se mostró optimista el miércoles sobre la economía local para el próximo año, debido al aumento de las inversiones de capital, pero dijo que es necesario recortar las tasas de interés dado el debilitamiento de ciertos sectores, entre ellos el inmobiliario.

Bessent sostuvo en la cumbre Dealbook del New York Times que China está en camino de completar sus compromisos en virtud de un acuerdo comercial con Estados Unidos, incluida la compra de 12 millones de toneladas métricas de soja, que dijo que estaría terminada a finales de febrero de 2026.

"Diré que China está en camino de cumplir cada parte del acuerdo", remarcó. (Reporte de Andrea Shalal y David Lawder. Editado en español por Javier Leira)