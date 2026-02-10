China está dispuesta a ayudar a Cuba ante escasez de combustible para aviones: Ministerio de Exteriores

PEKÍN, 10 feb (Reuters) - El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo el martes que no se han recibido informes de ciudadanos chinos varados en Cuba debido a la suspensión de vuelos a ese país por la escasez de combustible para aviones, tras el bloqueo de Estados Unidos a los envíos desde Venezuela.

"China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía y seguridad nacionales, y se opone a la injerencia extranjera", dijo Lin Jian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, en una rueda de prensa habitual. "Siempre proporcionaremos apoyo y ayuda a la parte cubana en la medida de nuestras posibilidades". (Reporte de Colleen Howe; edición de Christopher Cushing; Editado en Español por Ricardo Figueroa)