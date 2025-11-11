LA NACION

China está dispuesta a reanudar los intercambios y a cooperar con Canadá, según Pekín

PEKÍN, 11 de noviembre (Reuters) -

China está dispuesta a reanudar los intercambios con Canadá y cooperar en diversos campos, dijo su ministro de Asuntos Exteriores a su homóloga canadiense sin especificar los sectores, informó el martes la agencia oficial de noticias Xinhua.

El ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, dijo que China está dispuesta a fortalecer la comunicación con Canadá y añadió que los departamentos diplomáticos, comerciales y otros de ambos países podrían mejorar la coordinación y abordar adecuadamente sus respectivas preocupaciones.

Wang hizo estas declaraciones a la canadiense Anita Anand a través de una llamada telefónica, tras una reunión entre el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrado en Corea del Sur el mes pasado. Ambos líderes trataron asuntos comerciales como la agricultura y los vehículos eléctricos.

Wang dijo también que la reunión de los líderes marcaba el retorno de los lazos bilaterales al buen camino tras años de turbulencias.

(Información de Liz Lee y Qiaoyi Li; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

