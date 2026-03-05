China estabilizará el mercado inmobiliario y tomará medidas para mejorar la oferta de viviendas
PEKÍN, 5 mar (Reuters) -
China se esforzará por estabilizar el mercado inmobiliario, tomará medidas para mejorar la oferta de viviendas y utilizar mejor el parque inmobiliario existente, entre otras cosas comprando viviendas sin vender para utilizarlas como viviendas subvencionadas por el Gobierno, según se indica en una copia de un informe oficial del Gobierno al que tuvo acceso Reuters el jueves.
China explorará "varias vías" para aprovechar el inventario de viviendas básicas, al tiempo que avanzará de forma ordenada para fomentar la construcción de "viviendas de calidad" y acelerar la renovación de las viviendas en mal estado. China también mejorará la oferta de viviendas subvencionadas por el Gobierno, según el informe.
El informe muestra que China seguirá aprovechando un mecanismo de "lista blanca" para los proyectos de vivienda y apoyará las necesidades de financiación "razonables" de las empresas inmobiliarias. (Información de Liangping Gao y Ryan Woo; edición de Christopher Cushing; editado en español por Patrycja Dobrowolska)