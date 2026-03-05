China estabilizará el mercado inmobiliario y tomará medidas para mejorar la oferta de viviendas

PEKÍN, 5 mar (Reuters) -

China se esforzará por ‌estabilizar el ‌mercado ⁠inmobiliario, tomará medidas para mejorar la oferta de ​viviendas y ⁠utilizar mejor ⁠el parque inmobiliario existente, entre ​otras cosas comprando viviendas sin ‌vender para utilizarlas ​como viviendas subvencionadas ​por el Gobierno, según se indica en una copia de un informe oficial del Gobierno al que tuvo ​acceso Reuters el jueves.

China explorará "varias vías" ⁠para aprovechar el inventario de viviendas básicas, ‌al tiempo que avanzará de forma ordenada para fomentar la construcción de "viviendas de calidad" y acelerar la renovación de las viviendas ‌en mal estado. China también mejorará la oferta ⁠de viviendas subvencionadas por el ‌Gobierno, según el informe.

El ⁠informe muestra que ⁠China seguirá aprovechando un mecanismo de "lista blanca" para los proyectos de vivienda y apoyará las necesidades de ‌financiación "razonables" de ​las empresas inmobiliarias. (Información de Liangping Gao y Ryan Woo; edición de Christopher Cushing; editado en ‌español por Patrycja Dobrowolska)