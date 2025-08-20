China estudia el uso de criptomonedas estables para impulsar el yuan en el mundo: fuentes

20 ago (Reuters) - China está considerando permitir el uso de monedas estables respaldadas por yuanes por primera vez para impulsar una mayor adopción de su moneda en el mundo, dijeron fuentes familiarizadas con el asunto, en un cambio importante de su postura hacia los activos digitales.

El Consejo de Estado -el gabinete de China- revisará y posiblemente aprobará un plan a finales de este mes para fomentar el uso internacional de la moneda y ponerse al día con el impulso de Estados Unidos a las criptomonedas estables o "stablecóins", dijeron las fuentes.

Se espera que el plan incluya objetivos para el uso de la moneda china en los mercados mundiales y esboce las responsabilidades de los reguladores nacionales, dijeron, y añadieron que la hoja de ruta también incluirá directrices para la prevención de riesgos.

También se espera que los altos dirigentes del país se reúnan para una sesión de estudio a finales de este mes, centrada en la internacionalización del yuan y las criptomonedas estables, que están ganando impulso en todo el mundo, dijo una de las fuentes.

En esa reunión, es probable que los altos dirigentes hagan comentarios para marcar la pauta y definir los límites de su aplicación y desarrollo en los negocios, dijo la fuente.

El plan de China para el uso de criptomonedas estables, si se aprueba, marcaría un cambio importante en su enfoque hacia los activos digitales. El país prohibió el comercio y la minería de criptodivisas en 2021 debido a la preocupación por la estabilidad del sistema financiero.

China aspira desde hace tiempo a que el yuan alcance el estatus de moneda global, similar al dólar o al euro, como reflejo de su peso como segunda economía mundial. Sin embargo, sus estrictos controles de capital y sus superávits comerciales anuales de billones de dólares han ido en contra de ese objetivo.

Según los agentes en el mercado, es probable que estas restricciones sean también un obstáculo clave para el desarrollo de las criptomonedas estables.

Las monedas estables son un tipo de criptomoneda diseñada para mantener un valor constante. Suelen estar vinculadas a una moneda fiduciaria, como el dólar estadounidense, y los operadores de criptomonedas suelen usarlas para transferir fondos entre tokens. (Reporte de Reuters; edición en español de Javier López de Lérida)