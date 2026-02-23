China evalúa la sentencia de la Corte Suprema de EEUU sobre los aranceles

Por Xiuhao Chen, James Pomfret y Hyunjoo Jin

PEKÍN/HONG KONG/SEÚL, 23 feb (Reuters) -

China está realizando una "evaluación exhaustiva"

de la sentencia de la ‌Corte Suprema de Estados ‌Unidos ⁠sobre los aranceles y ha instado a Washington a levantar las "medidas arancelarias unilaterales" sobre sus socios comerciales, advirtiendo de que el enfrentamiento entre ambos países es "perjudicial".

Los comentarios del ​Ministerio de ⁠Comercio ⁠de China el lunes se produjeron días después de que el máximo tribunal estadounidense infligiera una dura ​derrota al presidente de EEUU, Donald Trump, al anular muchos de los aranceles que ‌ha utilizado en su guerra comercial, incluidos algunos contra su rival ​China.

A las pocas horas de la ​sentencia, Trump anunció que impondría un nuevo arancel del 10% a las importaciones estadounidenses procedentes de todos los países a partir del martes, para luego subirlo al 15%, en una medida que pareció sorprender a algunos de sus propios responsables.

"Los aranceles unilaterales de Estados Unidos (...) violan las normas comerciales internacionales y la ​legislación nacional estadounidense, y no benefician a ninguna de las partes", afirmó el ministerio chino.

"La cooperación entre China y EEUU es beneficiosa ⁠para ambas partes, pero la lucha es perjudicial", añadió.

Se espera que el comercio y los aranceles dominen la agenda tanto ‌de China como de EEUU antes de la esperada visita de Trump a China a finales de marzo y principios de abril, cuando se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping.

Los nuevos gravámenes previstos por Trump se basan en una ley independiente pero aún no probada, conocida como Sección 122, que permite aranceles de hasta el 15%, pero requiere la aprobación del Congreso para prorrogarlos después ‌de 150 días. Ningún presidente ha invocado anteriormente la Sección 122, y su uso podría dar lugar a ⁠nuevos retos legales.

"China seguirá prestando mucha atención a esta cuestión y salvaguardando firmemente sus ‌intereses", dijo el Ministerio de Comercio.

Según el diario estatal Global Times, Gao Lingyun, investigador ⁠de la Academia China de Ciencias Sociales, dijo que las decisiones ⁠arancelarias de Estados Unidos son "muy arbitrarias" y se están utilizando como "arma política".

"La política arancelaria debe basarse en una evaluación rigurosa, no en preferencias políticas", dijo.

La sentencia del tribunal estadounidense invalidó una serie de aranceles que el Gobierno de Trump había impuesto a potencias exportadoras asiáticas, desde China y ‌Corea del Sur hasta Japón y Taiwán, el ​mayor fabricante de chips del mundo y un actor clave en las cadenas de suministro tecnológicas. (Información de Xiuhao Chen, James Pomfret y Ryan Woo en Pekín y Hong Kong; Manoj Kumar en India; Hyunjoo Jin en Corea del Sur; edición ‌de Anne Marie Roantree, Christian Schmollinger y Michael Perry; editado en español por Patrycja Dobrowolska)