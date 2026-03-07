China: ex magnate de medios de Hong Kong evita apelar, se ampara en la diplomacia

Sus abogados, que no dieron ninguna razón ni explicaron la decisión, apuntan que la misma provino del fundador de 78 años del ahora desaparecido periódico Apple Daily. Esta decisión puede parecer extraña, especialmente después de su exitosa apelación hace unos días en un juicio por fraude, pero algunos observadores creen que sería fundamental para iniciar negociaciones políticas para su liberación.

"Podemos confirmar que tenemos instrucciones claras y definitivas (de Lai) de no presentar una apelación contra la condena o la sentencia", aseguró el equipo legal del magnate.

Tras el veredicto, Londres prometió intervenir en favor de Lai, titular de un pasaporte británico. Las autoridades de Hong Kong respondieron que era ciudadano chino y que no reconocían la doble nacionalidad.

El jefe del Ejecutivo hongkonés, John Lee, calificó la condena como un "gran alivio para todos", mientras que Pekín la consideró "legítima".

Después de todo, era difícil imaginar que la justicia china diera un paso atrás con una persona condenada por colusión con potencias extranjeras y publicación sediciosa, quien recibió la sentencia más severa impuesta hasta la fecha bajo la ley de seguridad nacional de Pekín.

Porque ahora hay esperanza para la diplomacia internacional. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Trk, calificó el veredicto de "incompatible con el derecho internacional". El primer ministro británico, Keir Starmer, removió el caso de Lai en su reciente encuentro con el líder chino Xi Jinping en Pekín. Pero se confía principalmente en el presidente estadounidense, Donald Trump.

Trump ha prometido trabajar por su liberación y ahora puede resolver el asunto en su próxima reunión con su homólogo chino, prevista para finales de marzo o principios de abril en la capital china. Técnicamente, Lai podría presentar una apelación fuera de plazo, pero tendría que aportar razones convincentes dentro del plazo legalmente exigido. Y no parece haber ninguna intención común de hacerlo.

A menos que se confirme la noticia, el ex magnate prodemocracia estará disponible otros 18 años, aunque no esté al tanto de la evaluación del caso, lo que afecta al alcance total de su arresto. Seamos claros: será un arresto largo y parece una sentencia de muerte.

No solo por lo extensa, sino también por su estado de salud, que padece diabetes e hipertensión, y por haber pasado casi todos los días en régimen de aislamiento en una prisión de máxima seguridad.

Lai había sido declarado culpable de dos cargos relacionados con colusión con fuerzas extranjeras bajo la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en junio de 2020 después de las protestas masivas a favor de la democracia de 2019, y un cargo relacionado con sedición bajo una ley colonial, implementada por las publicaciones del Apple Daily. (ANSA).