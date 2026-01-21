China exigirá a fabricantes de vehículos eléctricos que cumplan con la seguridad en virtud de nuevas normas

PEKÍN, 21 ene (Reuters) - El ministerio de Industria chino publicó el miércoles una revisión de los requisitos para la homologación de nuevos fabricantes de automóviles y vehículos, en la que se pide a las empresas automovilísticas que creen plataformas para supervisar la seguridad de los vehículos eléctricos.

Las normas revisadas, que entrarán en vigor en 2027, exigen que los fabricantes de automóviles realicen un seguimiento del estado de seguridad de todos los vehículos eléctricos que venden, con datos utilizados para apoyar las mejoras de los vehículos, dijo el ministerio. (Reporte de Ethan Wang y Ryan Woo. Edición de Tomasz Janowski. Editado en español por Natalia Ramos)