China expresa su apoyo a las conversaciones de paz en Ucrania

China expresó este martes su apoyo a "todos los esfuerzos" para lograr la paz entre Rusia y...

Russian Defense Ministry Press Service

China expresó este martes su apoyo a "todos los esfuerzos" para lograr la paz entre Rusia y Ucrania, después de que los presidentes Vladimir Putin y Volodimir Zelenski parecieran dispuestos a celebrar una cumbre en las próximas semanas tras las mediaciones de Estados Unidos.

"China siempre ha creído que el diálogo y la negociación son la única solución a la crisis de Ucrania", dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning.

"Apoyamos todos los esfuerzos que conduzcan a la paz", añadió.

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió el lunes en Washington a Zelenski y varios líderes europeos para conversar sobre la guerra en Ucrania y la manera de poner fin al conflicto.

Trump dijo que conversó con Putin tras la reunión y que inició los preparativos para un encuentro "en un lugar por determinar" entre los dirigentes ucraniano y ruso, alimentando las esperanzas de un avance en las negociaciones.

De confirmarse, sería la primera reunión entre Zelenski y Putin desde que Rusia inició su invasión de Ucrania en febrero de 2022.

