China expresa su apoyo a Venezuela frente al bloqueo de EEUU, pero no promete ayuda

PEKÍN, 18 dic (Reuters) -

China se opuso a lo que calificó de "intimidación unilateral" después de que Washington ordenara el bloqueo de los petroleros que entran y salen de Venezuela, país rico en petróleo, pero no dijo exactamente cómo acudiría en ayuda del país sudamericano ni ofrecería refugio a su asediado líder.

Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, completó de todos los petroleros sancionados que intenten salir de aguas venezolanas y de los que lleguen, mientras Washington concentraba militares y buques de guerra en la región.

China es el mayor comprador de crudo venezolano, que representa aproximadamente el 4% de sus importaciones, y los envíos en diciembre van camino de superar los 600.000 barriles diarios de media, según los analistas.

Pekín se opone a todas las formas de "intimidación unilateral" y apoya a los países en la salvaguarda de su soberanía y dignidad nacional, dijo el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, a su homólogo venezolano, Yván Gil, en una llamada telefónica el miércoles.

Wang no nombró a Estados Unidos ni a Trump en la lectura oficial de la llamada. Wang tampoco dio detalles sobre la forma o el alcance del apoyo que China podría o pudiera ofrecer a Venezuela, con la que Pekín dijo anteriormente que había forjado una amistad férrea.

Estados Unidos está exprimiendo la principal fuente de ingresos de Venezuela en su intento de luchar contra el terrorismo, el contrabando de drogas y el tráfico de personas, según Trump. La semana pasada, la Guardia Costera estadounidense incautó un petrolero frente a las costas de Venezuela.

El presidente Nicolás Maduro ha dicho que Estados Unidos quiere los recursos de crudo del país de la OPEP, y que la concentración militar era para derrocarlo. En una entrevista con Politico, Trump dijo que los días de Maduro estaban "contados".

Durante años, China ha extendido líneas de crédito a Venezuela bajo acuerdos de préstamos por petróleo. En una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, en Moscú este año, Maduro dijo a Xi que Venezuela esperaba ampliar la cooperación en comercio y energía.

Al mismo tiempo, Pekín ha estado haciendo un intenso esfuerzo por coexistir con Estados Unidos, su socio comercial más importante. Tras meses de ásperas disputas sobre comercio y aranceles, Trump y Xi lograron en octubre alcanzar un consenso sobre cómo manejar los espinosos asuntos comerciales.

China dice que se opone a cualquier acto que viole la Carta de la ONU o invada la soberanía y la seguridad de otros países.

"China cree que la comunidad internacional comprende y apoya la posición de Venezuela en la defensa de sus derechos e intereses legítimos", dijo Wang.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha instado a rebajar la tensión y ha pedido a Estados Unidos y Venezuela que cumplan sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas y cualquier otro marco jurídico aplicable para salvaguardar la paz en la región.

Los presidentes de México y Brasil también han instado a la moderación y al diálogo.

El presidente ruso, Vladimir Putin, en una llamada telefónica a Maduro la semana pasada, "reafirmó su apoyo a la política del Gobierno de N. Maduro, dirigida a proteger los intereses nacionales y la soberanía frente a la creciente presión externa". (Información de Ryan Woo; edición de Kate Mayberry; edición en español de Paula Villalba)