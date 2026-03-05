China fija meta de crecimiento del 4,5% a 5% y sube presupuesto de defensa en 7% para 2026

China se fijó un objetivo de crecimiento del 4,5% al 5% para 2026, el más bajo en décadas, según un informe gubernamental publicado este jueves.

La segunda economía del planeta, que por sí sola representa un tercio del crecimiento mundial, había establecido para 2025 una meta de alrededor del 5%, que afirmó haber alcanzado a finales de año.

Pekín también anunció que su presupuesto de defensa, el segundo más grande del mundo, aumentará un 7% en 2026: prevé gastar 1,9 billones de yuanes (276.800 millones de dólares), lo que sigue siendo aproximadamente tres veces menos que los fondos destinados para el mismo rubro por Estados Unidos.