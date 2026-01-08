China frena exportaciones de tierras raras a empresas japonesas tras la prohibición de uso dual: WSJ

8 ene (Reuters) - China empezó a restringir las exportaciones a empresas japonesas de tierras raras y potentes imanes que las contienen, informó el jueves The Wall Street Journal, después de que Pekín prohibió las exportaciones de productos de uso dual al ejército japonés.

Las restricciones chinas se aplican en general a todas las industrias japonesas y no se limitan a la industria de defensa, según el Journal. El Ministerio de Comercio chino dijo el jueves que la prohibición de exportar productos de uso dual a Japón solo afectará a las empresas militares.

"Los usuarios civiles no se verán afectados", afirmó a la prensa He Yadong, portavoz del Ministerio de Comercio.

El martes, China anunció una amplia prohibición de la exportación a Japón de los denominados productos de uso dual con posibles aplicaciones militares.

El WSJ informó de que, desde el martes, China empezó a restringir las exportaciones a empresas japonesas de tierras raras "pesadas", así como de los potentes imanes que las contienen, citando a dos exportadores de China.

El Journal citó a otra persona anónima familiarizada con las decisiones del Gobierno chino, que afirmó que la revisión de las solicitudes de licencias de exportación en toda la industria japonesa se ha detenido y no solo se dirige a las empresas japonesas de defensa.

Los productos de doble uso son bienes, software o tecnologías que tienen aplicaciones tanto civiles como militares. Entre ellos se incluyen ciertos imanes de tierras raras que accionan motores en piezas de automóviles como retrovisores laterales, altavoces y bombas de aceite.

Reuters no pudo confirmar de inmediato el informe. Los Ministerios de Comercio y de Relaciones Exteriores de China no respondieron inmediatamente a las peticiones de Reuters para comentar el informe del Journal.

(Reporte de Mihika Sharma en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)