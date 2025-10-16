China frena sus compras de soja por las elevadas primas de Brasil, según operadores
1 minuto de lectura
Por Ella Cao y Naveen Thukral
PEKÍN/SINGAPUR, 16 oct (Reuters) -
China aún tiene que asegurarse gran parte de su suministro de soja para diciembre y enero. Las elevadas primas de los cargamentos brasileños a los compradores, un hecho que podría llevar a Pekín a recurrir a las reservas estatales para cubrir las necesidades a corto plazo, según tres fuentes comerciales.
China aún necesita comprar entre 8 millones y 9 millones de toneladas métricas de soja para los envíos de diciembre y enero, después de cubrir los cargamentos hasta noviembre con fuertes compras de soja argentina en las últimas semanas, dijeron las fuentes. La escalada de las tensiones comerciales entre Washington y Pekín sigue dejando fuera a los suministros estadounidenses.
"China no está comprando soja estadounidense debido a la guerra comercial y la soja brasileña es demasiado cara", dijo un comerciante de semillas oleaginosas en una empresa de comercio internacional que suministra productos agrícolas a China.
"China podría terminar usando sus propias reservas para fin de año y principios del próximo, antes de que llegue la nueva cosecha sudamericana", agregó.
PRIMAS DE LA SOJA BRASILEÑA
Las primas de la soja brasileña se mantienen entre US$2,8 y US$2,9 por bushel sobre el contrato de soja de noviembre de Chicago, frente a las primas estadounidenses que rondan los US$1,7 por bushel. Los márgenes de trituración han estado en territorio negativo
Los trituradores tienen poca motivación para asegurar los cargamentos de soja de diciembre-enero, ya que los suministros de Brasil han reducido sus márgenes, dijo un comerciante con sede en Shanghái.
Los compradores chinos esperan que una cosecha temprana y récord de soja en Brasil a principios de 2026 ayude a suavizar los precios.
Se espera que los agricultores brasileños cosechen un récord de 177,64 millones de toneladas métricas de soja en la temporada 2025/26, alrededor de 6 millones de toneladas más que el año anterior, dijo la agencia de cultivos Conab.
"Creemos que los envíos de la nueva cosecha de Brasil pueden comenzar a finales de enero", dijo un segundo comerciante de semillas oleaginosas. Las fuentes declinaron ser citadas por no estar autorizadas a hablar con medios de comunicación.
(Información de Ella Cao en Pekín y Naveen Thukral en Singapur; edición de Edwina Gibbs; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)
