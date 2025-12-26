China frenará la expansión del cobre y alúmina en su próximo plan quinquenal

26 dic (Reuters) -

China reforzará la supervisión de los nuevos proyectos de cobre y alúmina para frenar la inversión irracional y la expansión desordenada de 2026 a 2030, dijo el viernes el principal planificador económico del país.

En un artículo publicado en su página web, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR) señaló que los gobiernos locales deben reforzar los estudios de viabilidad de los grandes proyectos y alinear sus aprobaciones con la política industrial nacional.

Las directrices se centran en el cobre y la alúmina, industrias que, según la comisión, son clave para el desarrollo económico y militar, pero cuyo desarrollo debe tener en cuenta "las diferencias en las bases industriales regionales, la dotación de recursos y la capacidad medioambiental".

China también fomentará las fusiones y reestructuraciones lideradas por grandes empresas para aumentar la concentración y competitividad de la industria, afirmó la CNDR. Además, Pekín seguirá apoyando la inversión minera en el extranjero en su próximo plan quinquenal.

China es el mayor productor y consumidor mundial de cobre y alúmina, y ha advertido en repetidas ocasiones de los riesgos del exceso de capacidad y las inversiones descontroladas en el sector.

China suspendió los planes para alrededor de 2 millones de toneladas métricas de capacidad de fundición de cobre prevista, dijo el mes pasado la Asociación de la Industria de Metales No Ferrosos de China.

De enero a noviembre de 2025, China produjo 13,3 millones de toneladas métricas de cobre refinado, un 9,8% más que el año anterior, en camino de alcanzar una producción récord de cobre refinado en 2025.

La producción de alúmina en China alcanzó los 84,7 millones de toneladas en el mismo periodo y también es probable que marque un récord en 2025. El contrato de cobre más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái cerró la jornada al alza tras alcanzar un máximo histórico de 99.730 yuanes al principio de la sesión.