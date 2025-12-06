China.- Hong Kong acude este domingo a las urnas en un ambiente sombrío tras el trágico incendio de Tai Po

MADRID, 6 Dic. 2025 (Europa Press)

La población de Hong Kong acudirá este domingo a las urnas para votar en el marco de las elecciones legislativas, una cita que finalmente no ha sido pospuesta y que se desarrollará en un ambiente sombrío tras el trágico incendio originado a finales de noviembre en un complejo de rascacielos del distrito de Tai Po.

El fuego, que se propagó rápidamente por todo el complejo de Wang Fuk Court y ha dejado hasta la fecha más de 150 muertos, puso sobre la mesa la posibilidad incluso de retrasar los comicios —que según la legislación hongkonesa pueden posponerse hasta un máximo de 14 días por motivos de seguridad—.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, ha sostenido que la elección de los miembros del Consejo Legislativo seguirá su curso en los tiempos previstos dada la importancia de estos comicios para la región administrativa especial china, que busca mantener la "estabilidad" y consolidar sus reformas.

Estas elecciones son vistas por los expertos como una especie de referéndum sobre la gestión del Gobierno hongkonés, que hace frente a un aumento de las críticas y la desafección en pleno recrudecimiento de las medidas de seguridad.

El sistema vuelve a basarse en la idea de que "solo los patriotas" pueden presentarse a los comicios, tal y como sucedió durante las elecciones locales del año 2023 con el respaldo del Partido Comunista de China. Así, Pekín busca afianzar su control sobre la antigua colonia británica a pesar de las críticas vertidas por las voces críticas y la comunidad internacional, que ven una vulneración de los derechos y libertades fundamentales.

Muchos consideran que esta medida socava la idea de "un país, dos sistemas" por el que Pekín dice regir esta región, pero también Macao. La posibilidad de que la región mantuviera su propio sistema legal al margen sufrió un duro varapalo tras las fuertes protestas contra el Gobierno registradas en 2019.

"SOLO PATRIOTAS"

Con este sistema modificado que minimiza las opciones de presencia opositora en la Asamblea, solo los candidatos considerados "patriotas" por el Gobierno podrán presentarse a unas elecciones en las que únicamente 20 diputados son elegidos de forma directa por la población, mientras que el resto son votados por comités.

Aunque el Gobierno ya ha anunciado que prevé desplegar un fuerte dispositivo policial, se ha mostrado confiado en la posibilidad de que los comicios se realicen con éxito y "de acuerdo al orden constitucional". Es más, asegura que las elecciones favorecerán una "recuperación más rápida" frente al desastre sufrido y reafirma la "responsabilidad" mostrada a la hora de investigar el incendio y perseguir a los posibles culpables.

Lee ha anunciado además la introducción de "reformas sistemáticas" tras el incendio y ha pedido actuar "en beneficio del bien común".

"Vamos a traducir todas estas lecciones dolorosas para convertirlas en acciones concretas que refuercen la seguridad en la ciudad y la reforma institucional", ha aclarado. "Debemos seguir adelante antes de transformar el dolor y el duelo en fortaleza", ha añadido.

Para el Gobierno chino, las nuevas políticas para Hong Kong suponen una vuelta a la "estabilidad" y una solución al "caos" desatado por "fuerzas extranjeras" en la zona. Sin embargo, activistas hongkoneses denuncian que la mayoría de disidentes se encuentran encarcelados o han huido de la región desde que Pekín puso en marcha una serie de medidas en su contra.

En el año 2019, en plena ola de críticas y protestas contra la injerencia china en la autonomía del territorio, los candidatos disidentes se hicieron con más de la mitad de los escaños gracias a una participación extraordinaria del 71 por ciento de los votantes.

DESPLIEGUE POLICIAL Y DETENCIONES

De momento, las autoridades locales han justificado el refuerzo de la seguridad en las calles para evitar conatos de violencia, protestas y bloqueos. Hasta la fecha, varias personas han sido detenidas durante la última semana por hacer un llamamiento al boicot, así como por cometer actos de vandalismo al considerar que no se trata de una votación democrática.

"Las fuerzas de seguridad mostrarán una tolerancia cero frente a todos los intentos de interferir u obstaculizar las elecciones legislativas", ha indicado el inspector de Policía, Chan Man Hei. "No vamos a escatimar esfuerzos a la hora de realizar investigaciones. Haremos todo lo posible por hacer cumplir la ley para que la población pueda votar en un ambiente seguro y de forma ordenada", ha resaltado, de acuerdo con una criminalización de la protesta que viene de la mano de la ley de seguridad nacional aprobada en el año 2020.

Contra todo pronóstico, los foros organizados por el Gobierno y que sirven a modo de espacios de debate para los candidatos, que buscan interactuar con el público, se reanudaron el miércoles, si bien los actos de campaña se han suspendido por completo en señal de respeto hacia las víctimas del incendio.

No obstante, se espera que la cifra de participación sufra un batacazo, siguiendo la tendencia de comicios anteriores: en 2012 fue de tan solo el 30,2 por ciento, frente al 58,3 por ciento del año 2016.

Las autoridades han intentando fomentar la concurrencia y han anunciado que los electores contarán con líneas de autobús específicas para poder acudir a votar, pero todo apunta a una alta abstención en una atmósfera sombría tras la tragedia.