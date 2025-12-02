China.- Hong Kong crea una comisión independiente para investigar las causas del incendio del complejo de rascacielos

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Hong Kong han anunciado este martes la creación de una comisión de investigación independiente para abordar las causas del trágico incendio del complejo de rascacielos del barrio de Tai Po, en el que han muerto de momento 156 personas y treinta continúan en paradero desconocido.

El jefe de Gobierno hongkonés, John Lee, ha indicado durante una rueda de prensa que esta comisión analizará, entre otras cuestiones, el uso de materiales inadecuados durante las obras de renovación de las torres, lo que podría haber propiciado una rápida propagación del fuego.

La comisión estará encabezada por un juez, que "garantizará la independencia y la credibilidad" del proceso.

De momento, 15 personas han sido detenidas y acusadas de presunto homicidio involuntario, entre ellas dos directores y un consultor de ingeniería de Prestige Construction & Engineering, una empresa a cargo de las obras de renovación.

Además, el Cuerpo de Bomberos ha apuntado a que existen indicios de que los sistemas de alarma en los ocho bloques "podrían no haber funcionado correctamente".