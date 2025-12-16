China impondrá aranceles antidumping al porcino de la UE durante 5 años

China impondrá "aranceles antidumping" de entre el 4,9% y el 19,8% a algunos productos porcinos de la Unión Europea, indicó el Ministerio de Comercio este martes.

La medida podría impactar especialmente a España, tercera potencia mundial en producción de porcino y primera de la UE, según datos del Ministerio de Agricultura español.

China, el mayor consumidor de cerdo mundial, es el principal destino extracomunitario del porcino español, según la misma fuente. En 2024, las exportaciones españolas de productos porcinos superaron los 1.097 millones de euros, el 11,2% de la producción nacional.

Los impuestos son menores a las tasas de competencia desleal temporales establecidas en septiembre, que eran de entre el 15,6% y el 62,4%, pero estarán en vigor durante cinco años a partir del 17 de diciembre.

Pekín tomó esta medida tras establecer, en una investigación, que las importaciones del bloque "estaban siendo objeto de dumping, y que la industria nacional sufría daños importantes" como resultado, indicó el ministerio en un comunicado.

La investigación antidumping empezó el año pasado, cuando la UE examinó la política china de subsidios a los vehículos eléctricos.

"Ahora, la industria nacional enfrenta dificultades y hay llamados fuertes a proteger[la]", afirmó el martes un portavoz del Ministerio de Comercio.

China absorbió el año pasado el 26% de las exportaciones de porcino de la Unión Europea, siendo su mayor cliente en este sector, según datos de la Comisión Europea.