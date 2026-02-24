China impone controles a la exportación a 20 entidades japonesas para frenar la "remilitarización"

PEKÍN, 24 feb (Reuters) - China ha prohibido la exportación de artículos de doble uso a 20 entidades japonesas que, según afirma, suministran al ejército japonés, según anunció el martes el Ministerio de Comercio. La medida se dirige a unidades de grandes conglomerados industriales japoneses, como las divisiones de construcción naval y motores aeronáuticos de Mitsubishi Heavy Industries, según el ministerio, sin especificar los artículos controlados.

Las restricciones tienen por objeto frenar la "remilitarización" y las ambiciones nucleares de Japón, según el ministerio, que añadió que también se prohíbe a las organizaciones y personas extranjeras transferir artículos de doble uso de origen chino a las entidades incluidas en la lista.

Las empresas pueden solicitar vender a las entidades incluidas en la lista en "circunstancias especiales" que les obliguen a exportar, según ha dicho el ministerio en un comunicado.

China ha asegurado que las entidades que operan "de buena fe" no tienen motivos para preocuparse y que las medidas anunciadas no afectarán a las transacciones económicas y comerciales normales entre los dos países. El Ministerio de Comercio también añadió otras 20 entidades japonesas, entre ellas Subaru Corp, Itochu Aviation y Mitsubishi Materials Corp a una lista de vigilancia, alegando que no podía verificar los usuarios finales ni los usos finales de los artículos de doble uso de dichas entidades.

Sujetas a un escrutinio más estricto, las empresas que exporten a estas entidades tendrán que solicitar licencias de exportación individuales para los artículos de doble uso y presentar un compromiso por escrito de que dichos artículos no contribuirán a mejorar la capacidad militar de Japón.

Ninguna de las empresas japonesas afectadas contactadas por Reuters hizo comentarios inmediatos sobre las medidas comerciales.

La reacción del mercado en Tokio era dispar: las acciones de Subaru caían un 3,7%, mientras que las de Mitsubishi Materials subían un 3% y las de Mitsubishi Heavy bajaban un 3,5%. (Información de Colleen Howe y Liz Lee en Pekín y Rocky Swift en Tokio; edición de Christian Schmollinger, Saad Sayeed y Jamie Freed; edición en español de María Bayarri Cárdenas)