China impone restricciones a importaciones de vacuno para proteger a industria nacional

Por Daphne Zhang, Ella Cao y Liz Lee PEKÍN, 31 dic (Reuters) - China impondrá un arancel adicional del 55% a las importaciones de carne de vacuno que superen los niveles de las cuotas de los principales países proveedores, como Brasil, Australia y Estados Unidos, en una medida para proteger a la industria ganadera nacional, que está saliendo lentamente del exceso de oferta. El Ministerio de Comercio de China dijo el miércoles que la cuota total de importación para 2026 para los países cubiertos por sus nuevas "medidas de salvaguardia" es de 2,7 millones de toneladas métricas, aproximadamente en línea con el récord de 2,87 millones de toneladas que importó en general en 2024. Los nuevos niveles de cuota anual se sitúan por debajo de los niveles de importación de los 11 primeros meses de 2025 para el principal proveedor, Brasil, así como para Australia. "El aumento de la cantidad de carne de vacuno importada ha perjudicado gravemente a la industria nacional china", dijo el ministerio al anunciar la medida tras una investigación iniciada el pasado diciembre. La medida entra en vigor el 1 de enero por tres años, con un aumento anual de la cuota total. Las importaciones de carne de vacuno a China cayeron un 0,3% en los 11 primeros meses de este año, a 2,59 millones de toneladas. Las importaciones chinas de vacuno disminuirán en 2026 como consecuencia de las medidas, según Hongzhi Xu, analista principal de Beijing Orient Agribusiness Consultants. "La ganadería bovina china no es competitiva en comparación con países como Brasil y Argentina. Esto no puede revertirse a corto plazo mediante avances tecnológicos o reformas institucionales", afirmó Xu. Volumen de la 2026 2027 2028 Importaciones reales cuota (1.000 de enero a noviembre toneladas) de 2025 Brasil 1,106 1,128 1,151 1,329 Argentina 511 521 532 436 Uruguay 324 331 337 188 Nueva Zelanda 206 210 214 110 Australia 205 209 213 295 Estados Unidos 164 168 171 55 Otros 172 175 179 países/regiones Total 2,688 2,742 2,797 Tarifa adicional 55% 55% 55% En 2024, China importó 1,34 millones de toneladas de carne de vacuno de Brasil, 594.567 toneladas de Argentina, 243.662 toneladas de Uruguay, 216.050 toneladas de Australia, 150.514 toneladas de Nueva Zelanda y 138.112 toneladas de Estados Unidos. En los 11 primeros meses de este año, Brasil envió a China 1,33 millones de toneladas de carne de vacuno, según datos de las aduanas chinas, muy por encima de los niveles de cuota fijados por las nuevas medidas de Pekín. También este año, los envíos australianos a China se han disparado, ganando cuota a expensas de la carne de vacuno estadounidense después de que Pekín permitió en marzo que expiraran los permisos de cientos de plantas cárnicas estadounidenses y de que el presidente Donald Trump desató una guerra de aranceles. Los envíos estadounidenses se situaron en solo 55.172 toneladas hasta noviembre. Las exportaciones australianas de carne de vacuno a China se situaron en 294.957 toneladas en los 11 primeros meses de 2025. La medida de China se produce en un momento en que la escasez mundial de carne de vacuno hace subir los precios en muchas partes del mundo, incluidos los máximos históricos en Estados Unidos. En respuesta al anuncio de Pekín, Mark Thomas, presidente de la Asociación de Carne de Vacuno del Oeste de Australia, afirmó: "Hay muchos otros países que aceptarán nuestro producto". PROTECCIÓN NACIONAL China hizo su anuncio tras dos prórrogas de su sondeo sobre la importación de carne de vacuno, que según las autoridades no se dirige a ningún país en particular. Los aranceles ayudarán a frenar la disminución del inventario de vacas reproductoras de China y a ganar tiempo para que las empresas nacionales de carne de vacuno realicen ajustes y mejoras, dijo Zengyong Zhu, investigador del Instituto de Ciencia Animal de la Academia China de Ciencias Agrícolas. Pekín ha intensificado este año su política de apoyo al sector de la carne de vacuno y a finales de noviembre declaró que la ganadería había sido rentable durante siete meses consecutivos. (Reporte de Liz Lee, Shi Bu, Daphne Zhang, Ella Cao; Reporte adicional de Helen Clark en Perth; edición en español de Jorge Ollero Castela y Ricardo Figueroa)