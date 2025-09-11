China impone “sanciones estrictas” a responsables de popular red social RedNote

El regulador de internet de China anunció el jueves que ordenó "advertencias y sanciones estrictas" contra los responsables de la popular red social Xiaohongshu, llamada RedNote en inglés y conocida coloquialmente como el "Instagram chino".

Una declaración de la Administración del Ciberespacio del gigante asiático indicó que los "individuos responsables" de la plataforma serán sancionados después de que Xiaohongshu no "cumpliera con su responsabilidad principal de gestión de contenidos".

"Estas medidas incluyen una convocatoria a entrevistas, una orden de corregir las infracciones en un plazo determinado, advertencias y sanciones estrictas", indicó la dependencia en el texto.

En enero pasado, RedNote ganó notoriedad en Occidente luego de que numerosos internautas de Estados Unidos se refugiaran allí furiosos ante la idea de una posible prohibición de TikTok en su país.

