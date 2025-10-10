China impone tarifas portuarias a barcos de EEUU antes de negociaciones comerciales

HONG KONG (AP) — China impuso tarifas portuarias recíprocas a los buques de propiedad estadounidense que atracan en el país, en respuesta a las tarifas portuarias planificadas por el gobierno norteamericano sobre los barcos chinos, ampliando una serie de medidas de represalia antes de las conversaciones comerciales entre el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping.

Los buques de propiedad u operados por empresas o individuos estadounidenses, y los barcos construidos en Estados Unidos o que enarbolen la bandera estadounidense, estarán sujetos a una tarifa de 400 yuanes (US$56) por tonelada neta por viaje si atracan en China, informó el viernes el Ministerio de Transporte de China.

Las tarifas se aplicarían al mismo barco por un máximo de cinco viajes cada año y aumentarían cada año hasta 2028, cuando se elevarían a 1120 yuanes (US$157) por tonelada neta, según el ministerio. Entrarían en vigor el 14 de octubre, el mismo día en que Estados Unidos tiene previsto comenzar a imponer tarifas portuarias a los barcos chinos.

El Ministerio de Transporte de China anunció el viernes en un comunicado que sus tarifas especiales sobre los buques estadounidenses son "contramedidas" en respuesta a las prácticas "erróneas" de Estados Unidos, refiriéndose a las tarifas portuarias planificadas por Washington sobre los buques chinos.

El ministerio también criticó las tarifas portuarias de Estados Unidos como "discriminatorias" que "dañarían gravemente los intereses legítimos de la industria naviera de China" y "socavarían seriamente" el orden económico y comercial internacional.

China ha anunciado una serie de medidas comerciales y restricciones antes de una reunión esperada entre Trump y Xi al margen del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Corea del Sur que comienza a finales de octubre. El jueves, Beijing dio a conocer nuevas restricciones a las exportaciones de tierras raras y tecnologías relacionadas, así como nuevas restricciones a la exportación de algunas baterías de litio y equipos de producción relacionados.

Las tarifas portuarias anunciadas por Beijing el viernes se asemejan a aspectos de las tarifas portuarias sobre los barcos chinos que atracan en puertos estadounidenses. Según los planes de Washington, los barcos de propiedad u operados por China serán cobrados con US$50 por tonelada neta por cada viaje a Estados Unidos, lo que luego aumentará en US$30 por tonelada neta cada año hasta 2028. A cada buque se le cobrará no más de cinco veces al año.

La nueva tarifa portuaria de China "no es solo un movimiento simbólico", dijo Kun Cao, director ejecutivo adjunto de la firma de consultoría Reddal.

Apunta explícitamente a cualquier barco con vínculos significativos con Estados Unidos —propiedad, operación, bandera o construcción— y escala abruptamente con el tamaño del barco.

“Afecta especialmente a los buques de propiedad y operación estadounidense”, sostuvo, agregando que América del Norte representa aproximadamente el 5% de la flota mundial por propiedad beneficiosa, lo cual sigue siendo una cifra significativa aunque no tan grande en comparación con los propietarios de barcos griegos, chinos y japoneses.

Sin embargo, Estados Unidos solo tiene alrededor del 0,1% de la cuota de mercado global de construcción naval comercial en los últimos años y construyó menos de 10 barcos comerciales el año pasado, agregó Reddal.

Aunque los analistas de transporte marítimo han dicho que las tarifas portuarias de Estados Unidos sobre los buques chinos probablemente tendrían un impacto limitado en el comercio y las tarifas de flete, ya que algunas compañías navieras han estado redistribuyendo sus flotas para evitar el cargo adicional, el proveedor de datos de transporte marítimo Alphaliner advirtió este mes que las tarifas portuarias de Estados Unidos podrían costar hasta US$3200 millones el próximo año para las 10 principales navieras del mundo.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.