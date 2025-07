China inicia la construcción de la mayor presa hidroeléctrica del mundo en el Tíbet

Por Farah Master y Samuel Shen

HONG KONG/SHANGHAI, 21 jul (Reuters) -

El primer ministro chino, Li Qiang, anunció el inicio de la construcción de la que será la mayor presa hidroeléctrica del mundo, situada en el borde oriental de la meseta tibetana y cuyo coste se estima en unos US$170.000 millones, según informó la agencia oficial de noticias Xinhua.

Se trata del proyecto hidroeléctrico más ambicioso de China desde la presa de las Tres Gargantas del río Yangtsé y se espera que entre en funcionamiento en la década de 2030.

Formada por cinco centrales hidroeléctricas en cascada, la presa estará situada en el curso bajo del Yarlung Zangbo. Un tramo del río cae unos espectaculares 2000 metros en un corto espacio de 50 kilómetros, lo que ofrece un enorme potencial hidroeléctrico.

India y Bangladés ya han expresado su preocupación por su posible impacto en los millones de personas que viven río abajo, mientras que las ONG han advertido del riesgo para el medio ambiente, uno de los más ricos y diversos de la meseta.

Pekín ha afirmado que la presa, con capacidad para producir 300.000 millones de kilovatios por hora de electricidad al año, ayudará a satisfacer la demanda de energía en el Tíbet y el resto de China sin afectar en gran medida al suministro de agua río abajo ni al medio ambiente. El índice chino CSI de construcción e ingeniería subía hasta un 4%, alcanzando un máximo de siete meses. Power Construction Corporation of China y Arcplus Group PLC saltaban hasta su límite diario del 10%.

Wang Zhuo, socio de Shanghai Zhuozhu Investment Management, afirmó que el proyecto ofrecía a los inversores tanto oportunidades de inversión a largo plazo como un tema para la especulación a corto plazo.

"Desde el punto de vista de la inversión, los proyectos hidroeléctricos maduros ofrecen dividendos similares a los de los bonos", afirmó Wang Zhuo.

No obstante, advirtió de que las compras especulativas de valores relacionados con el proyecto, desencadenadas por el anuncio, inflarían las valoraciones.

El proyecto impulsará la demanda de materiales de construcción, como cemento y explosivos civiles, lo que beneficiará a las empresas relacionadas, según Huatai Securities en una nota a sus clientes.

Las acciones de Hunan Wuxin Tunnel Intelligent Equipment Co

, que cotiza en Pekín y vende equipos para la construcción de túneles, subían un 30%. Lo mismo ocurrió con las acciones de Geokang Technologies Co Ltd, que fabrica terminales de control inteligentes.

El fabricante de cemento Xizang Tianlu Co Ltd y Tibet GaoZheng Explosive Co, que fabrica materiales explosivos civiles, avanzaban ambos al máximo del 10%. (Información de Farah Master en Hong Kong y Samuel Shen en Shanghai; información adicional de Ryan Woo en Pekín; edición de Himani Sarkar y Kate Mayberry; edición en español de Paula Villalba)