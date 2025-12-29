China inicia maniobras militares con fuego real alrededor de Taiwán

China lanzó el lunes "grandes" ejercicios militares alrededor de Taiwán, que incluyen actividades con fuego real en cinco zonas marítimas y aéreas cerca de la isla de gobierno autónomo que Pekín reclama como propia.

Indicó que realiza "entrenamientos con fuego real contra objetivos marítimos al norte y sudoeste de Taiwán", en maniobras a gran escala con participación de destructores, fragatas, combatientes, bombarderos y drones.

Un portavoz militar chino dijo previamente que Pekín desplegaría "soldados de su ejército, marina, fuerza aérea y fuerza de cohetes para efectuar maniobras militares conjuntas denominadas 'Misión Justicia 2025'".

En un comunicado separado, el Ejército Popular de Liberación (EPL) mostró un mapa con cinco grandes zonas alrededor de Taiwán, donde "serán organizadas actividades con fuego real".

Las actividades se enfocarán en la "capacidad de combate mar-tierra, toma conjunta de amplia superioridad, bloqueo de puertos y zonas clave, así como la disuasión general fuera de la cadena insular", detalló en un comunicado el coronel Shi Yi, portavoz del Comando de Teatro Oriental del EPL.

"En aras de la seguridad, se recomienda que cualquier barco o avión no relacionado evite ingresar a las aguas y espacio aéreo antes mencionados", agrega el comunicado.

Taiwán condenó el anuncio de las maniobras, que calificó como una "intimidación militar".

"En respuesta al desprecio de las autoridades chinas por las normas internacionales y el uso de la intimidación militar para amenazar a países vecinos, Taiwán expresa su fuerte condena", indicó la portavoz presidencial Karen Kuo en un comunicado.

La guardia costera taiwanesa afirmó el lunes que detectó cuatro buques de los guardacostas chinos que navegaban frente a sus costas norte y este.

Esa fuerza de Taipéi dijo que "inmediatamente movilizó buques grandes para preposicionar su respuesta en áreas relevantes", y que "envió unidades adicionales de apoyo".

Las maniobras de China "confirman más su naturaleza agresora, haciéndola la mayor destructora de la paz", según el Ministerio de Defensa de Taiwán.

- "Firme advertencia" -

Las maniobras de esta semana son "una firme advertencia contra las fuerzas separatistas por la independencia de Taiwán", y son "una acción legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía y unidad nacional de China", agregó Shi en el comunicado.

La televisión estatal china reportó que un tema central de los ejercicios es el "bloqueo" de puertos taiwaneses, incluyendo Keelung en el norte y Kaohsiung en el sur.

Los planes de las maniobras incluyen navíos "que se aproximan a la isla de Taiwán desde diferentes direcciones", precisó Shi.

Los "asaltos conjuntos" buscan "probar sus capacidades de efectuar operaciones conjuntas".

Este despliegue a gran escala se da después de semanas de tensiones entre China y Japón, iniciadas por comentarios que sugieren un potencial apoyo japonés a Taiwán en el caso de un futuro conflicto armado.

También ocurre después de la más reciente venta de armas estadounidense a Taiwán, la cual provocó una respuesta airada de parte de Pekín, que la semana pasada impuso sanciones contra 20 empresas bélicas de Estados Unidos.