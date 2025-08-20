China inicia un litigio en la OMC con Canadá por sobretasas al acero y al aluminio

BERLÍN, 20 ago (Reuters) - China ha solicitado consultas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en relación con las sobretasas y cuotas canadienses a los productos de acero y aluminio, informó el miércoles la entidad.

Las medidas impugnadas incluyen una sobretasa en forma de cuotas arancelarias a determinadas importaciones de acero originarias de socios de Canadá sin acuerdos de libre comercio, incluida China, según una notificación de la OMC.

China también impugna una sobretasa a determinados productos que contienen acero o aluminio originarios del país.

El primer ministro, Mark Carney, dijo el mes pasado que Canadá aplicaría aranceles del 25% a las importaciones de acero de todos los países que contuvieran acero fundido y vertido en China antes de finales de julio.

"No dudaremos en actuar cuando nuestras industrias se vean amenazadas por prácticas desleales", dijo Huzaif Qaisar, portavoz del ministro de Comercio, Maninder Sidhu.

"Estas medidas son una respuesta directa al exceso de capacidad y al comportamiento de China, que están socavando el sector siderúrgico de Canadá y amenazan los puestos de trabajo canadienses", destacó por correo electrónico. (Redactado por Rachel More en Berlín y David Ljunggren en Ottawa. Edición en español de Javier Leira )