China inicia una investigación antidumping sobre las nueces pecanas de México y EEUU

PEKÍN, 25 sep (Reuters) - El Ministerio de Comercio de China inició el jueves una investigación antidumping sobre las nueces pecanas importadas de Estados Unidos y México, lo que supone un indicio más de las tensiones comerciales mundiales y del aumento de las fricciones con las dos naciones norteamericanas.

La medida de Pekín se produjo en un momento en el que México propuso aumentar los aranceles sobre productos de diversos sectores, como el textil, el siderúrgico y el automotor, procedentes de China y otros países, y mientras China y Estados Unidos contemplan nuevas conversaciones en un intento por aliviar su disputa comercial.

Se espera que la investigación concluya el 25 de septiembre de 2026, con una posible prórroga de seis meses en circunstancias especiales, dijo el Ministerio de Comercio de China en un comunicado.

Según las pruebas preliminares, las pecanas mexicanas y estadounidenses se exportaron y vendieron a China a precios inferiores a su valor normal y causaron un perjuicio importante a la industria nacional china.

Investiga los aranceles de México

Por otra parte, China inició el jueves una investigación sobre los aranceles de México y otras medidas comerciales restrictivas contra China, diciendo que dañarán los intereses de sus socios comerciales y reducirán la confianza para invertir allí.

"China cree que en el contexto del abuso de los aranceles por parte de Estados Unidos, todos los países deben oponerse conjuntamente a todas las formas de unilateralismo y proteccionismo, y nunca deben sacrificar los intereses de terceros debido a la coerción de otros", dijo un portavoz del Ministerio de Comercio chino en un comunicado.

La Secretaría de Economía mexicana no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los analistas dicen que este tipo de medidas de Pekín son esperadas después de los aranceles planeados por México y el Ministerio de Comercio chino indicó que consideraba la medida como una cesión del país latinoamericano a la coerción de Estados Unidos.

"Como de costumbre, los productos agrícolas son un blanco fácil", afirmó Even Rogers Pay, analista especializada en agricultura de Trivium China, con sede en Pekín.

"Al agrupar las nueces pecanas estadounidenses y mexicanas en la misma investigación, el Ministerio de Comercio crea la perspectiva para que el gobierno de México logre una avenencia y obtenga una gran ventaja para las nueces pecanas en el mercado chino en relación con los productores estadounidenses", afirmó.

Las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos son cada vez más impredecibles, ya que Pekín añadió el jueves seis empresas estadounidenses a sus listas de control de exportaciones y de entidades no fiables, en un momento en que las dos mayores economías del mundo tratan de negociar un acuerdo comercial duradero. (Reporte de Yukun Zhang, Shi Bu y Ryan Woo; Reporte adicional de Ana Isabel Martínez en Ciudad de México; Edición de Bernadette Baum, Ed Osmond, Ricardo Figueroa y Raúl Cortés Fernández)