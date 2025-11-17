China inicia una serie de maniobras marítimas con fuego real en el mar Amarillo en plena escalada de tensiones

MADRID, 17 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades chinas han iniciado una serie de maniobras marítimas con fuego real en el mar Amarillo en plena escalada de tensiones después de las polémicas declaraciones de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, sobre una posible respuesta militar de Tokio si China ataca Taiwán.

La Administración de Seguridad Marítima ya emitió durante la pasada semana una alerta de navegación informando de que se iban a realizar ejercicios en las próximas horas y hasta el próximo 19 de noviembre, por lo que el acceso de barcos civiles a ciertas zonas del mar Amarillo quedaría totalmente prohibido.

El jefe de la oficina de Asia y Oceanía de la cartera de Exteriores de Japón, Masaaki Kanai, ha viajado este mismo lunes a China para intentar distender la crisis entre ambos países tras las palabras de Takaichi, que aludían a una posible respuesta militar de Japón en base a su derecho a la legítima defensa colectiva.

La portavoz de la oficina presidencial de Taiwán, Karen Kuo, advirtió durante el fin de semana que las amenazas contra Japón suponen un grave peligro para la seguridad y la estabilidad de la región del Indo-Pacífico e instó a Pekín a dejar de participar e "actividades unilaterales inapropiadas", según recogieron varios medios taiwaneses.

Los vínculos entre China y Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de los ochenta.