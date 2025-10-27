China Innovent dice que su GLP-1 funciona mejor que la semaglutida de Novo en estudio sobre diabetes

SHANGHÁI, 27 oct (Reuters) - La empresa china Innovent Biologics dijo el lunes que su inyección de GLP-1 provocó una mayor pérdida de peso y un mejor control de la glucemia en pacientes con diabetes que la semaglutida inyectable, el principio activo de los medicamentos para la diabetes y la pérdida de peso de Novo Nordisk.

El ensayo comparativo, en fase avanzada, comparó distintas dosis de los dos fármacos en pacientes con diabetes y obesidad para evaluar el control glucémico y la pérdida de peso. Un grupo recibió una dosis de 6 mg del fármaco mazdutida que desarrolla Innovent y el otro una dosis de 1 mg de semaglutida inyectable.

Innovent, que en 2019 obtuvo de Eli Lilly los derechos exclusivos de desarrollo y comercialización en China de la mazdutida en condiciones financieras no reveladas, también está autorizada en China para vender ese fármaco como tratamiento de la diabetes de tipo 2.

Es uno de los varios fabricantes chinos de medicamentos para la diabetes y la pérdida de peso que están intensificando la competencia con Novo y Lilly en el segundo mayor mercado farmacéutico del mundo.

Novo vende semaglutida inyectable para pacientes con diabetes de tipo 2 en China bajo la marca Ozempic para controlar el azúcar en sangre.

En el ensayo, en el que participaron 349 adultos con diabetes de tipo 2 y obesidad, la mazdutida mostró mayores mejoras tanto en la HbA1C -medida de la glucemia a lo largo del tiempo- como en la reducción de peso.

Los pacientes que tomaron el fármaco de Innovent en la dosis de 6 mg perdieron un promedio del 10,29% de su peso inicial, frente al 6% con la dosis de 1 mg de semaglutida inyectable. El fármaco de Innovent también redujo la HbA1C de los pacientes en un promedio de 2,03, frente al 1,84 de la dosis de 1 mg de semaglutida inyectable.

"El estudio cara a cara DREAMS-3, en el que se comparó mazdutida con semaglutida, demostró además que, en pacientes con DMT2 y obesidad comórbida, mazdutida ofrece una eficacia superior tanto en la pérdida de peso como en la reducción de la glucosa", dijo en un comunicado Lei Qian, director de I+D de biomedicina general de Innovent.

Un portavoz de Novo Nordisk no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada fuera del horario laboral habitual. (Reporte de Andrew Silver en Shanghái; Editado en Español por Ricardo Figueroa)