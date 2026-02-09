China insta a bancos a reducir su exposición a los bonos del Tesoro de EEUU: Bloomberg News

9 feb (Reuters) -

Las autoridades reguladoras chinas aconsejaron a las instituciones financieras que reduzcan sus carteras de bonos del Tesoro estadounidense debido a la preocupación por el riesgo de concentración y la volatilidad del mercado, informó el lunes Bloomberg News, que citó a personas familiarizadas con el asunto.

Las autoridades instaron a los bancos a limitar las compras de bonos del Gobierno estadounidense y ordenaron a aquellos con una alta exposición a reducir sus posiciones, pero la recomendación no se aplica a las tenencias estatales, informó Bloomberg.

El Banco Popular de China y la Administración Nacional de Regulación Financiera no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

La recomendación se planteó como un esfuerzo por diversificar el riesgo de mercado y no como una respuesta a las maniobras geopolíticas o a la pérdida de confianza en la solvencia de Estados Unidos, agregó Bloomberg.

La recomendación se hizo antes de que el presidente Xi Jinping tuviera una conversación telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump la semana pasada, según Bloomberg.

El enfoque impredecible de Trump en materia de comercio y diplomacia, sus ataques a la Reserva Federal y los enormes aumentos del gasto público han llevado a los agentes en el mercado a cuestionar el estatus de refugio de la deuda estadounidense. (Reporte de Heera Hari en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida)