China insta a EE.UU. a abordar la cuestión de TikTok mediante el diálogo

PEKÍN, 12 sep (Reuters) - China revisará los asuntos relacionadas con TikTok de acuerdo con las leyes y reglamentos e instó a Estados Unidos a resolver sus preocupaciones a través del diálogo basado en el respeto mutuo y la consulta en igualdad de condiciones, dijo el viernes el Ministerio de Comercio de Pekín.

El Tesoro estadounidense ha dicho que la aplicación de videos cortos de ByteDance, que se enfrenta a una posible prohibición en Estados Unidos a menos que pase a ser propiedad estadounidense, estará en la agenda de una reunión con funcionarios chinos la próxima semana en Madrid.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que abrió una cuenta en TikTok el mes pasado, ha ampliado hasta el 17 de septiembre el plazo para que la app se desprenda de sus activos estadounidenses.

