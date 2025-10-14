China insta a EEUU a dialogar con "sinceridad" ante las tensiones por los aranceles y las exportaciones

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Comercio de China ha acusado este martes a Estados Unidos de "exagerar" con su seguridad nacional y ha instado a Washington a dialogar con "sinceridad", ante la amenaza de sus autoridades de incrementar drásticamente los aranceles sobre los productos chinos como respuesta a los controles de Pekín sobre las exportaciones de tierras raras.

"Estados Unidos ha exagerado durante mucho tiempo la seguridad nacional, ha abusado de los controles de exportación y ha adoptado prácticas discriminatorias contra China", ha lamentado un portavoz de la cartera comercial en declaraciones a la prensa recogidas en la web ministerial.

Pekín ha mantenido que "las medidas de control de las exportaciones de tierras raras y otros productos relacionados son una medida legítima (...) para mejorar su sistema de control de las exportaciones", subrayando que no se trata de prohibiciones de exportación.

"Seguiremos aprobando las solicitudes que cumplan con los requisitos, manteniendo conjuntamente la seguridad y la estabilidad de la cadena de suministro global", ha manifestado, al tiempo que ha asegurado haber informado a las autoridades estadounidenses antes de adoptar la medida.

En cambio, el Ministerio se ha quejado de que "desde las negociaciones comerciales de Madrid entre China y Estados Unidos, Estados Unidos ha seguido imponiendo una serie de nuevas medidas restrictivas a China, que han perjudicado gravemente sus intereses y han socavado gravemente el clima de las negociaciones comerciales bilaterales".

"China se opone firmemente a esto", ha agregado, tras aludir a unas conversaciones en suelo español que tuvieron lugar a mediados de septiembre.

Con todo, el portavoz ha señalado que el Gobierno chino ha tomado nota de la situación y que si la Casa Blanca emprendiera una guerra arancelaria, Pekín "luchará hasta el final", aunque "si hay diálogo, la puerta está abierta".

"Las últimas cuatro rondas de consultas económicas y comerciales han demostrado plenamente que China y Estados Unidos pueden encontrar soluciones a los problemas basadas en el respeto mutuo y la consulta en igualdad de condiciones", ha argumentado.

Por contra, el gigante asiático ha destacado que Estados Unidos "no puede exigir conversaciones al mismo tiempo que impone nuevas medidas restrictivas con amenazas e intimidación" y, en consecuencia, "China insta a Estados Unidos a corregir sus prácticas erróneas lo antes posible, demostrar sinceridad en las conversaciones y colaborar con China en un punto intermedio".

El pasado domingo, las autoridades chinas llamaron al Gobierno de Estados Unidos a "corregir" las recientes medidas arancelarias impuestas contra el país asiático, apuntando a la negociación como método para resolver las disputas comerciales después de que Trump anunciara un arancel adicional del 100% a China y controles en la exportación de software procedente de Pekín a partir del 1 de noviembre.

China controla casi el 70% de la minería mundial de tierras raras y en torno al 90% de la industria de procesamiento de estos materiales. Estos elementos son fundamentales para fabricar turbinas de avión, teléfonos inteligentes, radares o vehículos eléctricos.