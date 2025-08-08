China insta a Israel a cesar sus "peligrosas acciones" en Gaza, que "pertenece al pueblo palestino"

MADRID, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno chino ha instado este viernes a Israel a que cese inmediatamente sus "peligrosas acciones" después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, haya ordenado la ocupación de la ciudad de Gaza, la localidad más poblada del enclave palestino, en una operación que podría suponer el desplazamiento forzado de más de 800.000 personas bajo una extrema crisis humanitaria.

"Gaza pertenece al pueblo palestino y es parte inalienable del territorio palestino", ha aseverado el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, en rueda de prensa.

El portavoz ha insistido en que la "vía correcta para aliviar la crisis humanitaria en Gaza" pasa por "un alto el fuego inmediato" y "la liberación de los rehenes".

China está dispuesta a colaborar con la comunidad internacional para promover un pronto cese de los combates en Gaza, aliviar la crisis humanitaria, implementar la solución de dos Estados y, en última instancia, lograr una solución integral, justa y duradera para la cuestión palestina", ha añadido el portavoz.