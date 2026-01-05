China insta a la liberación inmediata de Maduro tras el ataque de EEUU a Venezuela
PEKÍN, 5 ene (Reuters) -
El de Asuntos Exteriores de China reiteró el lunes la postura de Pekín sobre la situación tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y pidió la liberación inmediata del presidente . China está seriamente preocupada por la captura estadounidense de Maduro y su esposa y sigue de cerca la situación de seguridad, dijo Lin Jian, portavoz del Ministerio, en una rueda de prensa regular.
China ha mantenido una comunicación y cooperación positivas con el Gobierno venezolano, dijo Lin. (Información de la redacción de Pekín; edición de Tom Hogue; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)