China insta a la liberación inmediata de maduro tras el ataque de eeuu a venezuela

PEKÍN, 5 ene (Reuters) -

El de ⁠Asuntos Exteriores ⁠de China reiteró el lunes ⁠la postura ‌de ​Pekín sobre la ​situación tras el ‌ataque de ‌Estados Unidos a ​Venezuela y pidió la liberación inmediata del presidente . China está seriamente preocupada por la captura estadounidense de ⁠Maduro y su ​esposa y sigue de cerca la situación de seguridad, dijo Lin Jian, portavoz del ⁠Ministerio, en una rueda de prensa ​regular.

China ha mantenido una comunicación y ‍cooperación positivas con el Gobierno venezolano, dijo Lin. (Información de la redacción de ​Pekín; edición de Tom Hogue; editado en español por ‍Benjamín Mejías Valencia)