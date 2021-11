China insta a las familias a mantener existencias de artículos de primera necesidad antes del invierno

Por Brenda Goh y Dominique Patton

SHANGHÁI/PEKÍN, 2 nov (Reuters) - El gobierno chino instó a las familias a mantener existencias de artículos de primera necesidad en caso de emergencias, luego de que los brotes de COVID-19 y lluvias inusualmente fuertes que llevaron a un alza en las verduras hicieron temer una escasez de suministro.

La instrucción, que emitió a última hora del lunes el Ministerio de Comercio, llevaron a especular en las redes sociales nacionales de que podría haber sido provocada por las crecientes tensiones con Taiwán. Otros usuarios dijeron que la gente corrió a abastecerse de arroz, aceite de cocina y sal.

"Tan pronto como salió esta noticia, todos los ancianos cerca de mí se volvieron locos comprando en el supermercado", escribió un usuario en Weibo, red social china similar a Twitter.

Los medios locales también han publicado recientemente listas de productos recomendados para almacenar en casa, como galletas y fideos instantáneos, vitaminas, radios y linternas.

La respuesta pública obligó a los medios estatales el martes a tratar de calmar los temores y aclarar la declaración del Ministerio.

El Economic Daily, diario respaldado por el Partido Comunista, dijo a los internautas que no tuvieran "demasiada imaginación hiperactiva" y que el propósito de la instrucción era asegurarse de que los ciudadanos no fueran tomados por sorpresa si había un cierre en su área. El People's Daily indicó que el Ministerio emite tales avisos todos los años.

El comunicado del Ministerio a última hora del lunes instó a las autoridades locales a hacer un buen trabajo para garantizar el suministro y precios estables, y a dar advertencias tempranas de cualquier problema de suministro.

Clima extremo

El gobierno generalmente hace esfuerzos adicionales para aumentar los suministros de verduras frescas y carne de cerdo antes del Año Nuevo Lunar, la festividad más importante de China, que en 2022 cae a principios de febrero.

Pero este año, esos esfuerzos son más urgentes después de que el clima extremo de octubre destruyó cultivos en Shandong, la región de cultivo de hortalizas más grande del país, y mientras brotes de COVID-19 que van desde el noroeste al noreste del país amenazan con interrumpir el suministro de alimentos.

La semana pasada, los precios de los pepinos, las espinacas y el brócoli se habían más que duplicado desde principios de octubre. La espinaca era más cara que algunos cortes de carne de cerdo a 16,67 yuanes (2,60 dólares) el kilo, según un índice de precios de verduras en Shouguang, polo de comercio en Shandong.

Aunque los precios han bajado en los últimos días, los economistas esperan un aumento interanual significativo en la inflación de precios al consumidor para octubre, el primero en cinco meses. (Reporting by Brenda Goh and Dominique Patton; Editing by Edwina Gibbs, Editing by William Maclean)